Галицкий получит награду за свой вклад в развитие футбола

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий удостоится награды от РФС за свой вклад в развитие российского футбола, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, решение о вручении награды было принято техническим комитетом РФС 17 июня и будет утверждено исполкомом организации сегодня, 23 числа.

Напомним, несмотря на то, что весной нынешнего года «Краснодар» лишился всех своих легионеров, команда сумела занять четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, опередив такие команды как «Локомотив» и ЦСКА.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. С тех пор клуб трижды становился бронзовым призёром чемпионата России. В 2016 году российский бизнесмен построил стадион, а уже через три — соорудил парк рядом со спортивной ареной.