Экс-игрок «Спартака»: Бойкот? Это было сделано для того, чтобы разогреть публику

Бывший футболист «Спартака» Анатолий Канищев высказался по поводу решения московской команды не бойкотировать матч за Суперкубок России.

Канищев сказал «Чемпионату», что все намёки «красно-белых» были связаны с подогревом интереса к матчу, так что было естественно, что встреча в итоге состоится. Экс-игрок отметил, что «Спартак» сделал всё это ради того, чтобы разогреть публику и привлечь внимание к матчу.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».