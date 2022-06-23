Раконьяц не боится конкуренции в «Локомотиве»

Черногорский нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал журналистам о том, что не боится конкуренции в московской команде.

Раконьяц сказал клубной пресс-службе, что довольно много следил за РПЛ и считает её достаточно сильной лигой. Форвард отметил, что не боится конкуренции, так как она пойдёт на пользу и ему, и другим нападающим «Локомотива».

«Это будет дополнительной мотивацией для того, чтобы доказать и показать, что я умею», - добавил Раконьяц.

Напомним, что в прошлом сезоне Марко Раконьяц выступал за клуб «Чукарички». В 20 матчах черногорской лиги форвард забил десять мячей и сделал три ассиста.