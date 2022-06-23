Радимов: «Было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Ференцвароше»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о возможном переходе экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы в «Ференцварош».

Бывший футболист отметил, что ему было бы интересно посмотреть на игру Дзюбы в чемпионате Венгрии.

«Даже не представляю, сможет ли Станислав Саламович (Черчесов) вдохнуть новую жизнь в российского форварда. Но мне было бы интересно посмотреть на Дзюбу в «Ференцвароше». Вы в этом году смотрели матчи чемпионата Венгрии? Вот и я нет», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Ранее сам главный тренер венгерской команды Черчесов опроверг эту информацию.

Напомним, в конце мая нынешнего года 33-летний Дзюба объявил о своём уходе из петербургского клуба, за который выступал на на протяжении семи последних лет. В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.