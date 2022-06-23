«Зенит» может потерять одного из бразильцев

Бразильский форвард Юри Алберто не спешит возвращаться в расположение петербургского «Зенита». Как сообщает «Спорт-экспресс», у российского клуба есть варианты аренды 21-летнего легионера.

«Сине-бело-голубые» получили несколько предложений по этому поводу. Речь идет об аренде Алберто на ряд других игроков из бразильского первенства. На период переговоров нападающий останется у себя на родине, где будет тренироваться по индивидуальной программе.

В минувшем сезоне нападающий поучаствовал в 15 поединках за «Зенит», записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи. Его контракт с питерцами рассчитан до середины 2027 года.