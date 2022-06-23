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«Зенит» не делал предложение «Крыльям Советов» по трансферу Зиньковского

23 Июня 2022 • 11:43 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу слухов о том, что питерский клуб хотел подписать полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

Медведев сказал Sport24, что питерская команда не интересовалась полузащитником «Крыльев Советов». Функционер отметил, что «Зенит» не делал самарскому клубу никаких предложений по поводу трансфера Зиньковского. Напомним, что один из лидеров «крылышек» в ближайшее время может перейти в московский «Спартака».

В прошлом сезоне Антон Зиньковский провёл в российском чемпионате 30 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Александр Медведев Антон Зиньковский
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