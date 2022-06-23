Семшов оценил трансфер Зиньковского в «Спартак»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на новость о переходе полузащитника Антона Зиньковского в московский «Спартак». По его мнению, 26-летний игрок может стать хорошей заменой Зелимхану Бакаеву, перешедшему в петербургский «Зенит».

«Хорошая замена Бакаеву. Думаю, Зиньковский усилит «Спартак». Если его подпишут, это будет плюс и для клуба, и для игрока», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».

Ранее в прессе сообщалось, что Зиньковский очень близок к подписанию контракта со «Спартаком».

В минувшем сезоне Антон сыграл 30 матчей за самарские «Крылья Советов», забил четыре гола и сделал девять результативных передач.