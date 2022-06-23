Черчесов высказался о возможном переходе Дзюбы в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном переходе в венгерский клуб экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что «Ференцварош» готов предложить бывшему капитану сборной России трёхлетний контракт.

«Понятно, что игрок такого уровня и с таким опытом вызывает интерес на рынке. Однако применительно к «Ференцварошу» кандидатура Дзюбы не рассматривалась. Так что не знаю, откуда взялась эта информация», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что в данный момент группа атаки венгерского клуба полностью укомплектована, поэтому «Ференцварош» ищет игроков других амплуа.

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.