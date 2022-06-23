Экс-игрок «Уфы»: Уверен, что Чеферин не хотел отстранять Россию

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказался по поводу решения президента УЕФА Александера Чеферина отстранить российские клубы от еврокубков.

Йокич сказал Metaraitings.ru, что за один год всё не сломается, а в более длительную дисквалификацию он верить не хочет. Словенец отметил, что Чеферин точно не хотел отстранять Россию, так как у президента УЕФА были хорошие отношения с русскими.

«Это решение Запада, а не просто одного президента УЕФА», - добавил защитник.

Напомним, что из-за ситуации на Украине российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных матчах.