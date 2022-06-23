В «Пари НН» высказались о трансфере Кутепова

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов отреагировал на информацию о потенциальном трансфере защитника Ильи Кутепова, известного по выступлениям за столичный «Спартак».

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» руководитель заявил, что футболист действительно находится в сфере интересов клуба, но конкретных переговоров пока не было.

«Не могу сказать, что Илья близок к переходу», - подчеркнул Измайлов.

Срок действия трудового договора Кутепова с «красно-белыми» истекает в конце текущего месяца. После этого защитник получит статус свободного агента.

В прошлом сезоне Илья принял участие всего в пяти матчах «Спартака».