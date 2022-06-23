Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал политику московского «Спартака» в последние десять-пятнадцать лет.

- Как я понял, в «Спартаке» ничего не могут, только жена Федуна постоянно критикует наш футбол, судей и всех вокруг. У команды хороший состав, но своими непонятными и случайными поступками «Спартак» сводит его на нет. Приглашение Абаскаля из той же песни, что и приглашение Ваноли. Журналисты что, забыли, как приходил Ваноли? Кто его знал до «Спартака» и кто его будет знать после? Никто.

Человек, который должен был тренировать в Швейцарии молодёжный состав «Базеля», назначается главным тренером «Спартака», который на всю страну постоянно со всеми воюет и доказывает, что он самый сильный в нашем чемпионате. Ну и что это за выбор? Я не хочу оценивать Абаскаля, я его не знаю. Но у нас есть много сильных российских тренеров – почему Федун их не пробует?

Дайте возможность нашему тренеру поработать в «Спартаке» не полгода, а два-три сезона, приведите в нормальное состояние академию, не разбрасывайтесь своими футболистами направо и налево, стабилизируйте состав и структуру управления клубом. Сколько через «Спартак» прошло иностранных тренеров и спортивных директоров? В своих странах они почему-то никому не нужны, а тут делают громкие заявления. Я этому поражаюсь. Вас просто наняли на работу, вы приехали сюда как варяги. Почему «Спартак» нормально играл до Федуна? Потому что у него были не варяги, а свои кадры – весь тренерский штаб и так далее. И никто не делал такие заявления, какие они делают сейчас каждый день. Ну это же некрасиво.