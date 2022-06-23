Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Пари НН»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может продолжить свою карьеру в клубе «Пари Нижний Новгород».

По информации «РБ-Спорт», нижегородская команда сделала 28-летнему российскому футболисту официальное предложение. Стороны ведут переговоры и могут в ближайшее время подписать контракт. Стоит отметить, что до этого в прессе были слухи о том, что Кутепов может перебраться в столичное «Торпедо».

Напомним, что до этого Илья Кутепов выступал за «Спартак». В прошлом сезоне защитник провёл в РПЛ всего лишь четыре матча. «Красно-белых» игрок покинул на правах свободного агента.