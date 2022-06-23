Барриос вернулся в расположение «Зенита»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вилмар Барриос после летнего отпуска вернулся в Россию.

Как сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга, 28-летний колумбийский футболист вернулся в Россию и уже прибыл в расположение «Зенита». Барриос провёл тренировку с питерским клубом. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что полузащитник может приостановить контракт с «Зенитом» и перебраться в Европу.

В прошлом сезоне Вилмар Барриос провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. В активе колумбийца также три жёлтые карточки.