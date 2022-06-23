Йокич: «В Словении мне никто не предъявлял претензии за решение остаться в России»

Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич рассказал, почему решил остаться в России после того, как ФИФА разрешила всем легионерам приостановить контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

«Мне приходило письмо из страны, что я могу покинуть «Уфу». У нас в Словении нормальное отношение к русским, поэтому я даже не подумал уходить. Во-первых, у меня был контракт, во-вторых, я очень хотел помочь команде», — приводит слова Йокича Metaratings.

Защитник отметил, что не получал никаких претензий из своей страны за решение остаться в России.

В минувшем сезоне 36-летний Йокич провёл за «Уфу» 29 матчей, отметившись двумя результативными передачами.