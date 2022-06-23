Широков: Если «Спартак» на что-то обиделся, то пусть выйдет и докажет всё на поле

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался по поводу предстоящего Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Широков сказал «РБ-Спорту», что он не может понять логику, по которой спартаковцы подняли такой шум по поводу места проведения Суперкубка. Экс-игрок отметил, что если «красно-белые» на что-то обиделись, то пусть выйдут и докажут всё на футбольном поле.

«Может, спартаковцы таким образом получили для себя дополнительную мотивацию», - добавил Широков.

Напомним, что встреча за Суперкубок России состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».