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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: Если «Спартак» на что-то обиделся, то пусть выйдет и докажет всё на поле

23 Июня 2022 • 10:14 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался по поводу предстоящего Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Широков сказал «РБ-Спорту», что он не может понять логику, по которой спартаковцы подняли такой шум по поводу места проведения Суперкубка. Экс-игрок отметил, что если «красно-белые» на что-то обиделись, то пусть выйдут и докажут всё на футбольном поле.

«Может, спартаковцы таким образом получили для себя дополнительную мотивацию», - добавил Широков.

Напомним, что встреча за Суперкубок России состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Суперкубок России
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