Экс-игрок «Зенита»: Суперкубок — не особо важный трофей

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался по поводу предстоящего Суперкубка России.

Лепёхин сказал «Спорту день за днём», что он не понимает, по какой причине спартаковцы хотели избежать матча за Суперкубок, ведь командам скоро придётся играть в чемпионате. Экс-игрок отметил, что это было похоже на какой-то психоз у «красно-белых».

«Это будет выставочная игра, так что Суперкубок — не особо важный трофей. Не очень понятно, зачем нужно был это нагнетание», - добавил Лепёхин.

Напомним, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля в Санкт-Петербурге.