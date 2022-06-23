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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-полузащитник «Пари НН» удивился уходу Кержакова

23 Июня 2022 • 09:50 Комментировать

Молодой российский полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов, который в прошлом сезоне на правах аренды выступал за «Нижний Новгород», высказался по поводу ухода Александра Кержакова из нижегородского клуба.

Кравцов сказал «Матч ТВ», что лично для него уход Кержакова из нижегородской команды стал неожиданным. Полузащитник отметил, что молодой специалист провёл с клубом отличный сезон и сумел выполнить задачу на сезон.

«Не я принимал итоговое решение, там виднее», - добавил Кравцов.

Напомним, что «Нижний Новгород» по итогам прошлого сезона занял 11-ю строчку в РПЛ. Кравцов провёл в российском чемпионате 11 поединков, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кирилл Кравцов Пари НН
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