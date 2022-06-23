Экс-игрок «Зенита» назвал клуб РПЛ, куда может перейти Дзюба

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив опытного форварда Артёма Дзюбы.

Деменко сказал «Спорт уик-энду», что если с Турцией и Европой у Дзюбы не срастётся, то форвард вполне может перейти в «Сочи». Экс-игрок отметил, что малое количество клубов могут потянуть финансовые запросы 33-летнего российского футболиста, но владелец сочинской команды Борис Ротенберг вполне может пойти на подобное.

Напомним, что на данный момент Артём Дзюба находится без команды в статусе свободного агента. Пресса активно сватает форварда в один из турецких клубов.