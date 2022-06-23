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«Спартак» высмеял «Баварию» за трансфер Мане - в Мюнхене резко ответили

23 Июня 2022 • 09:30 Комментировать (1)

Московский «Спартак» посредством своих социальных сетей постебался над переходом нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». «Красно-белые» высмеяли предложение чемпиона Германии по трансферу сенегальца и предложили им подписать своего форварда Александра Соболева.

«Спартак» готов отпустить россиянина в Мюнхен на следующих условиях - одна тысяча евро и бонусы: десять миллионов за победу «Баварии» на Евровидении, 15 миллионов, если «Манчестер Юнайтед» выиграет какой-то титул, и 20 миллионов в случае перехода Лионеля Месси в мадридский «Реала».

На это отреагировал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич: «Слушайте, если «Ливерпуль» принял наши условия, значит, не такие они и абсурдные».

Напомним, что «Бавария» заплатит за Мане порядка 35 миллионов евро плюс бонусы за личные достижения.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бавария Хасан Салихамиджич Садио Мане
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