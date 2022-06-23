Мостовой: «Каррера случайно выиграл чемпионство со «Спартаком»

Экс-футболист сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой высказался о бывшем наставнике московского «Спартака» Массимо Каррере. По его мнению, итальянский специалист случайно выиграл чемпионство с «красно-белыми».

«Каррера случайно попал в «Спартак» и так же случайно выиграл чемпионат. Поэтому, хочешь – не хочешь, а вошел в историю», - передает слова эксперта Sport24.

Итальянский наставник руководил «народной командой» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством Массимо «красно-белые» выиграли Премьер-лигу и Суперкубок страны.

Последним местом работы Карреры был клуб «Бари».