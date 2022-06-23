Белоголовцев: Решение проводить Суперкубок в Питере — абсолютно хамство, воровство и использование ресурса

Известный телеведущий Сергей Белоголовцев высказался по поводу решения РФС провести поединок за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Белоголовцев сказал Betonmobile.ru, что решение играть в Питере и начинать там сезон — это абсолютное хамство, воровство и использование ресурса. Ведущий отметил, что это решение принял засланный казачок, который подкрутил всё в сторону города, откуда он сам родом.

«Изначально Санкт-Петербурга вообще не было в шорт-листе городов для Суперкубка», - добавил Белоголовцев.

Напомним, что встреча за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром Арене».