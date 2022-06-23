Экс-игрок «Зенита» - об Абаскале: Логику в действиях «Спартака» искать бесполезно

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался по поводу решения боссов «Спартака» назначить главным тренером молодого испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Горшков сказал «Спорт уик-энду», что когда речь заходит о московской команде, то ничему удивляться не приходится, да и искать логику в действиях «Спартака» бесполезно. Экс-игрок выразил удивление, что «красно-белые» даже не рассматривали кандидатуру Валерия Карпина.

«Это тренер национальной сборной, легенда клуба, прекрасно проявил себя в «Ростове», - добавил Горшков.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль до этого работал в швейцарском «Базеле».