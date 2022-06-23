Экс-игрок ЦСКА: Лучше бы «Зенит» согласился играть на нейтральном поле

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу предстоящего Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что немного неприятно, что питерский клуб так себя ведёт и хочет провести матч за Супекубок у себя. Экс-игрок считает, что было бы лучше, если бы «Зенит» согласился играть на нейтральном поле.

«Они пошли по другому пути, так как хотят завоевать этот кубок любой ценой», - добавил Пономарёв.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля. Встреча пройдёт на «Газпром Арене».