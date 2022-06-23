Ловчев: У «Спартака» истеричное и нефутбольное руководство

Бывший игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами раскритиковал руководство московской команды.

Ловчев сказал «Матч ТВ», что на сегодняшний день у столичного клуба истеричное и нефутбольное руководство. Эксперт отметил, что «красно-белые» уже не в первый раз подняли подобную истеричную кампанию с громкими заявлениями, которые якобы должны кого-то испугать.

«Одно дело тратить деньги на футбол, а другое — хорошо разбираться в нём», - добавил Ловчев.

Напомним, что «Спартак» принял решение не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».