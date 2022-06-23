Кечинов: Все решения принимаются в пользу «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о решении московской команды не бойкотировать матч за Суперкубок России.

Кечинов сказал «РБ-Спорту», что приходится мириться с решением играть в Санкт-Петербурге, но теперь у спартаковцев есть дополнительная мотивация для победы. Экс-игрок отметил, что все решения принимаются в пользу «Зенита».

«Судейство, матч за Суперкубок в Санкт-Петербурге — всё это в пользу питерского клуба», - добавил Кечинов.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на «Газпром Арене» девятого июля.