Павлюченко — о Суперкубке: «Спартаку» нужно приехать в Питер и показать характер

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался по поводу предстоящего Суперкубка России.

Павлюченко сказал «Матч ТВ», что спартаковцы в этой ситуации ничего сделать не могли. Экс-форвард считает, что «Спартаку» нужно приехать в Санкт-Петербург, показать характер и одержать победу над «Зенитом».

«Да, болельщиков «Зенита» на матче будет больше, но ведь в Питере и болельщиков «Спартака» достаточно много», - добавил Павлюченко.

Напомним, что московский клуб решил не бойкотировать матч за Суперкубок России, который состоится девятого июля на «Газпром Арене».