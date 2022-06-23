Тарпищев: Было бы совсем некрасиво, если бы «Спартак» бойкотировал Суперкубок

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения московского «Спартака» не бойкотировать Суперкубок России.

Тарпищев сказал «Спорт-Экспрессу», что спартаковцы больше возмущались из-за эмоций, а не из-за хайпа, ведь для «красно-белых» Суперкубок является ожидаемым матчем, в котором они давно не играли.

«Если бы «Спартак» не поехал Супекубок, то это было бы некрасиво», - добавил Тарпищев.

Напомним, что руководители московской команды приняли решение играть в Суперкубке. Встреча с «Зенитом» состоится девятого июля на «Газпром Арене».