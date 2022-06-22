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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Гарсия завершил карьеру

22 Июня 2022 • 23:53 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Хави Гарсия заявил о том, что завершает футбольную карьеру.

Гарсия написал в социальной сети, что хочет попрощаться с футболом. Это был долгий и приятный путь, в котором было много хороших моментов, но были и плохие, они помогали расти и двигаться дальше.

Футболист поблагодарил всех игроков и тренеров, с которыми когда-либо работал. Благодаря футболу удалось завести много друзей, теперь они остались рядом на всю жизнь.

Хави Гарсия выступал в «Зените» с 2014 по 2017 год. Помимо этого, он играл за мадридский «Реал», «Бетис», «Манчестер Сити» и другие клубы. Последней командой игрока стала португальская «Боавишта».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Зенит Боавишта Манчестер Сити Хави Гарсия
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