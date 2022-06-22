Бушуев вспомнил опыт работы с Кержаковым

Бывший главный тренер «Велеса» Денис Бушуев рассказал о работе с Александром Кержаковым в юношеской сборной России.

«Скажем так, у меня за 10 лет работы накопился достаточный опыт тренировок по каждому возрасту. Со своим планом, видением, как те или иные упражнения подавать футболистам. Мне в этом было отказано», — приводит слова Бушуева Sport 24.

Специалист заявил, что после финального разговора с Кержаковым, он понял, что взгляды на футбол расходятся, не было смысла приезжать на тренировки и со скамейки наблюдать за футболом.

В 2018 году Бушуев работал в штабе Александра Кержакова в сборной России U-17.