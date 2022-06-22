Черкасов: Уровень российского футбола не вырос за двадцать лет

Бывший гендиректор «Зенита» Илья Черкасов заявил, что уровень российского футбола не вырос за последние 15-20 лет.

«Если легионеры из того же «Зенита» все же уедут, станет ли это критической проблемой для нашего футбола? Не скатится ли назад лет на 15-20? Я не уверен, что он вырос за эти 15-20 лет. За легионерами, безусловно, приятно наблюдать – когда они в настроении, в форме и так далее», — сказал Черкасов «РБ Спорту».

По мнению функционера, если уедут легионеры «Зенита», то потеряется зрелищность. Конкуренция станет намного выше, будет много неожиданных результатов, а петербургский клуб не будет таким доминирующим, как сейчас.