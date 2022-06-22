Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Спартак» делает не то уже лет 20»

22 Июня 2022 • 23:20 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев встревожен положением дел в стане «красно-белых». «Спартак» провалился в чемпионате России, оказавшись в середине турнирной таблице, и даже победа в Кубке России не спасла положение вещей. Паоло Ваноли был уволен, а вместо него назначен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Ловчев считает, что этот размен не приведет к значительному улучшению ситуации. По его мнению, «Спартак» ведет ошибочную политику уже два десятка лет.

- Мне уже 20 лет что-то подсказывает, что «Спартак» что-то не то делает. Сюда должны приходить тренеры, которых мы знаем и верим, что у них получится. Здесь же тренер даже не успевает сказать, мол, купите мне определенных игроков, - цитирует Ловчева телеканал «Матч ТВ».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом в 2017 году - это случилось при итальянском специалисте Массимо Каррере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
22 Июня
23:53 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита» Гарсия завершил карьеру
23:43 · Россия. Премьер-лига
Бушуев вспомнил опыт работы с Кержаковым
23:24 · Россия. Премьер-лига
Черкасов: Уровень российского футбола не вырос за двадцать лет
23:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» делает не то уже лет 20»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» впервые потренировалось с Йокановичем
22:58 · Россия. Премьер-лига
Черкасов прокомментировал будущее сборной России
22:52 · Россия. Премьер-лига
Бывший гендиректор «Зенита» Черкасов отреагировал на решение ФИФА по легионерам в РПЛ
22:24 · Россия. Премьер-лига
«Химки» прокомментировали интерес к полузащитнику «Спартака»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Ловчев высказался о решении «Спартака» по поводу матча за Суперкубок России 1
21:51 · Россия. Премьер-лига
Радченко: У «Зенита» могут быть потери 1
21:41 · Россия. Премьер-лига
Радченко оценил дебют Бакаева
21:29 · Россия. Премьер-лига
Спиридонов прокомментировал решение «Спартака» о матче за Суперкубок России 1
21:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов отреагировал на возможный уход Алберто
21:06 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» подписало полузащитника «Краснодара»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк может продолжить карьеру в «Галатасарае»
Все новости
Рекомендуем