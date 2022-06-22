Ловчев: «Спартак» делает не то уже лет 20»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев встревожен положением дел в стане «красно-белых». «Спартак» провалился в чемпионате России, оказавшись в середине турнирной таблице, и даже победа в Кубке России не спасла положение вещей. Паоло Ваноли был уволен, а вместо него назначен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Ловчев считает, что этот размен не приведет к значительному улучшению ситуации. По его мнению, «Спартак» ведет ошибочную политику уже два десятка лет.

- Мне уже 20 лет что-то подсказывает, что «Спартак» что-то не то делает. Сюда должны приходить тренеры, которых мы знаем и верим, что у них получится. Здесь же тренер даже не успевает сказать, мол, купите мне определенных игроков, - цитирует Ловчева телеканал «Матч ТВ».

В последний раз «Спартак» становился чемпионом в 2017 году - это случилось при итальянском специалисте Массимо Каррере.