Московское «Динамо» впервые потренировалось с Йокановичем

Сербский специалист Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо», сообщение о контракте с 53-летним специалистом было обнародовано в конце прошлой недели. Соглашение подписано сроком на два года. А сегодня московский клуб, занявший в прошлом чемпионате третье место, впервые потренировался при новом тренере. Сведения об этом опубликовала пресс-служба «бело-голубых».

Ранее Йоканович тренировал целый ряд английских клубов, среди которых «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд», работал с белградским «Партизаном» и софийским «Левски». Опыт с «Динамо» станет для него первым в российском футболе.