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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Московское «Динамо» впервые потренировалось с Йокановичем

22 Июня 2022 • 23:11 Комментировать

Сербский специалист Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо», сообщение о контракте с 53-летним специалистом было обнародовано в конце прошлой недели. Соглашение подписано сроком на два года. А сегодня московский клуб, занявший в прошлом чемпионате третье место, впервые потренировался при новом тренере. Сведения об этом опубликовала пресс-служба «бело-голубых».

Ранее Йоканович тренировал целый ряд английских клубов, среди которых «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд», работал с белградским «Партизаном» и софийским «Левски». Опыт с «Динамо» станет для него первым в российском футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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