Черкасов прокомментировал будущее сборной России

Экс-гендиректор «Зенита» Илья Черкасов ответил на вопрос о будущем сборной России.

«Что может быть с нашей национальной сборной за то время, пока она отлучена от мирового спортивного сообщества? Я думаю, что на тех позициях, которые мы занимали – вторая-третья десятка рейтинга – удержаться не проблема», — цитирует Черкасова «РБ Спорт».

По мнению бывшего представителя «Зенита», для того, чтобы сборной России подняться выше в рейтинге, нужно иметь новых игроков уровня Егора Титова.

Ранее ФИФА объявила об отстранении сборной России от всех международных соревнований на предстоящий сезон.