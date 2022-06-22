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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черкасов прокомментировал будущее сборной России

22 Июня 2022 • 22:58 Комментировать

Экс-гендиректор «Зенита» Илья Черкасов ответил на вопрос о будущем сборной России.

«Что может быть с нашей национальной сборной за то время, пока она отлучена от мирового спортивного сообщества? Я думаю, что на тех позициях, которые мы занимали – вторая-третья десятка рейтинга – удержаться не проблема», — цитирует Черкасова «РБ Спорт».

По мнению бывшего представителя «Зенита», для того, чтобы сборной России подняться выше в рейтинге, нужно иметь новых игроков уровня Егора Титова.

Ранее ФИФА объявила об отстранении сборной России от всех международных соревнований на предстоящий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Егор Титов Илья Черкасов
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