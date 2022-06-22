Бывший гендиректор «Зенита» Черкасов отреагировал на решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Экс-гендиректор «Зенита» Илья Черкасов прокомментировал решение ФИФА, что легионеры могут приостановить действие контрактов с российскими клубами.

«Решение ФИФА о разрешении приостановки контрактов легионеров в одностороннем порядке – это совсем не по-спортивному, конечно», — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

По мнению функционера, это решение не так важно, как решение заморозить активы РФ или имущество у людей.

Ранее ФИФА официально объявила о разрешении приостановить действия своих трудовых договоров для зарубежных игроков с российскими командами до конца июня 2023 года.