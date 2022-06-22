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«Химки» прокомментировали интерес к полузащитнику «Спартака»

22 Июня 2022 • 22:24 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб интересуется полузащитником «Спартака» Степаном Оганесяном.

«Степан неплохой игрок, если будет желание, то рассмотрим его подписание. Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать», — цитирует слова Терюшкова Metaratings.

Представитель «Химок» заявил, что сегодня, 22 июня, вопрос по поводу игрока обсуждался в команде.

20-летний Степан Оганесян в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги принял участие в 35 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал десять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Роман Терюшков Степан Оганесян
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