«Химки» прокомментировали интерес к полузащитнику «Спартака»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб интересуется полузащитником «Спартака» Степаном Оганесяном.

«Степан неплохой игрок, если будет желание, то рассмотрим его подписание. Трансфер мы точно не хотим, в аренду тоже неинтересно, хотим просто так забрать», — цитирует слова Терюшкова Metaratings.

Представитель «Химок» заявил, что сегодня, 22 июня, вопрос по поводу игрока обсуждался в команде.

20-летний Степан Оганесян в минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги принял участие в 35 матчах, в которых забил шесть мячей и сделал десять результативных передач.