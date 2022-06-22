Радченко: У «Зенита» могут быть потери

Тренер клубной академии «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, покинут ли зарубежные игроки стан «сине-бело-голубых».

«Что думаю о решении ФИФА разрешить легионерам приостановить контракты в одностороннем порядке? Может ли кто-то уехать из «Зенита»? Не хотелось бы, конечно, но в сложившейся ситуации действительно могут быть потери. Потому что все ребята востребованы в Европе, в сильных чемпионатах», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Специалист не исключил того факта, что кто-то действительно может покинуть «Зенит».

Ранее сообщалось, что некоторые футболисты могут покинуть петербургский клуб, но представители команды оперативно опровергают все слухи.

Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать действия своих договоров с российскими клубами до 2023 года.