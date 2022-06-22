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Спиридонов прокомментировал решение «Спартака» о матче за Суперкубок России

22 Июня 2022 • 21:29 Комментировать (1)

Волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов отреагировал на решение «красно-белых» не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«А что бойкотировать? Ну назначили матч в Питере, что вы сразу заведомо проигрываете. Поезжайте и выигрывайте всем назло Суперкубок в Питере», — приводит слова Спиридонова «Спорт-Экспресс».

По мнению волейболиста, было бы правильно, если бы матч прошел на нейтральном поле или состоялось бы двухраундовое противостояние, то, что получилось в итоге, никак не красит Российский футбольный союз.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Алексей Спиридонов
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