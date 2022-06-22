Орлов отреагировал на возможный уход Алберто

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход нападающего «Зенита» Юри Алберто.

«Возможен ли уход Юри Алберто из «Зенита» после решения ФИФА о приостановке контрактов? Возможен, если ФИФА разрешает. Но он таких желаний пока не проявлял. Откуда у вас такое подозрение?» — приводит слова Орлова «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что футболисту нет смысла возвращаться назад в Бразилию.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» заинтересован в том, чтобы пригласить 21-летнего нападающего к себе. В минувшем сезоне Алберто принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.