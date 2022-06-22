«Торпедо» подписало полузащитника «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Богдан Рейхмен перебрался в московское «Торпедо».

Трудовой договор футболиста с «Торпедо» заключен на три года с возможностью продления еще на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

20-летний Богдан Рейхмен находился в системе краснодарского клуба с 2014 года. В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги игрок принял участие в 31 встрече за «Крансодар-2», он три раза смог отправить мяч в сетку ворот соперника и записал в свой актив четыре голевые передачи. Помимо этого, Рейхмен провел четыре матча за главную команду. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.