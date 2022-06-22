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Крыховяк может продолжить карьеру в «Галатасарае»

22 Июня 2022 • 20:24 Комментировать

Представители полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка предложили услуги игрока «Галатасараю».

По сведениям Metaratings, препятствием перехода может стать тот фактор, что Крыховяк получает в «Краснодаре» зарплату в три с половиной миллиона евро в год. Сообщается, что решение по футболисту будет принимать новый главный тренер клуба, который будет назначен в ближайшее время.

Ранее 32-летний польский игрок приостановил действие своего контракта с краснодарской командой и перешел в греческий АЕК. Он принял участие в девяти матчах, забил два гола и сделал две голевые передачи в чемпионате Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Краснодар Аек Гжегож Крыховяк
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