Крыховяк может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Представители полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка предложили услуги игрока «Галатасараю».

По сведениям Metaratings, препятствием перехода может стать тот фактор, что Крыховяк получает в «Краснодаре» зарплату в три с половиной миллиона евро в год. Сообщается, что решение по футболисту будет принимать новый главный тренер клуба, который будет назначен в ближайшее время.

Ранее 32-летний польский игрок приостановил действие своего контракта с краснодарской командой и перешел в греческий АЕК. Он принял участие в девяти матчах, забил два гола и сделал две голевые передачи в чемпионате Греции.