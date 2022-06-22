Хачатурянц поделился мнением о ситуации со стадионом «Факела»

Президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал работы на стадионе «Факела».

«Что будет с «Факелом», если он не сдержит своё обещание? Такого не произойдёт, я полностью верю словам губернатора», — цитирует слова Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что губернатор Александр Гусев лично контролирует процесс всех работ на стадионе, нет оснований не доверять ему. Скорее всего, «Факел» весь сезон будет проводить на своем домашнем стадионе.

Воронежский «Факел» по итогам минувшего розыгрыша Футбольной национальной лиги занял второе место в турнирной таблице и вышел в элитный российский дивизион.