Широков — о Суперкубке России: «Думаю, будет футбольный спектакль»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков отреагировал на новость, что «Спартак» не станет бойкотировать матч за Суперкубок России против петербургского клуба.

«Можно только приветствовать желание «Спартака» приехать в Питер. Любители футбола должны получить удовольствие от матча. Думаю, будет футбольный спектакль», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, такие матчи нужно все-таки проводить в «Лужниках», ведь такой стадион не должен стоять без дела. На этой арене нужно начинать сезон матчем за Суперкубок, а заканчивать финалом Кубка страны.

«Спартак» сразится в борьбе за Суперкубок России с «Зенитом» 9 июля в Санкт-Петербурге.