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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов удивлён формулировкой «Спартака», что клуб будет играть за Суперкубок России ради болельщиков

22 Июня 2022 • 18:47 Комментировать

Агент Алексей Сафонов отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Я не сомневался, что Суперкубок пройдет. Я думаю, что кто-то сверху позвонил бы, в любом случае я не вижу даже вариантов, как это возможно, такой шум был бы на всю страну», — приводит слова Сафонова «Все Про Спорт».

Агент отметил, что его удивила позиция руководства «Спартака», которое заявило о том, что команда будет играть матч за Суперкубок ради болельщиков, которые, на самом деле, не хотели, чтобы «красно-белые» ехали в Санкт-Петербург.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Алексей Сафонов
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