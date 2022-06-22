Агент Сафонов удивлён формулировкой «Спартака», что клуб будет играть за Суперкубок России ради болельщиков

Агент Алексей Сафонов отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Я не сомневался, что Суперкубок пройдет. Я думаю, что кто-то сверху позвонил бы, в любом случае я не вижу даже вариантов, как это возможно, такой шум был бы на всю страну», — приводит слова Сафонова «Все Про Спорт».

Агент отметил, что его удивила позиция руководства «Спартака», которое заявило о том, что команда будет играть матч за Суперкубок ради болельщиков, которые, на самом деле, не хотели, чтобы «красно-белые» ехали в Санкт-Петербург.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 9 июля на «Газпром Арене».