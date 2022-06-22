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Орлов: Все легионеры останутся в «Зените»

22 Июня 2022 • 18:37 Комментировать

Футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о положении легионеров в «Зените».

«Стоит ли «Зениту» переподписать контракты с футболистами на других условиях, чтобы сохранить легионеров? Какая глупость, это очень местечково. Зачем это? Если они захотят, то уедут», — цитирует Орлова «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что иностранных футболистов полностью устраивают их контракты с клубом. Семьям игроков очень нравится в Санкт-Петербурге.

Ранее СМИ сообщали, что некоторые бразильцы могут приостановить действия своих договоров с «Зенитом», но представители команды оперативно опровергают все слухи на данную тему.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Геннадий Орлов
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