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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна зарплата Зиньковского в «Спартаке»

22 Июня 2022 • 18:28 Комментировать

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, который близок к переходу в «Спартак», будет получать в новом клубе около ста тысяч евро в месяц.

По сведениям портала «РБ Спорт», Зиньковский уже подписал контракт с «красно-белыми». Сумма выкупа игрока составила 240 миллионов рублей. Зарплата футболиста составит шесть миллионов рублей в месяц, это чуть больше ста тысяч евро по текущему курсу. В «Крыльях Советов» 26-летний полузащитник получал в два раза меньше.

В минувшем сезоне Антон Зиньковский принял участие в 30 матчах Российской премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Антон Зиньковский
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