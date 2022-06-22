Терюшков рассказал о возможном уходе Дагерстоля

Представитель «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможный переход защитника Филипа Дагерстоля в «Норрчёпинг».

«Мы уже с «Норрчёпингом» связывались, но сейчас всё утихло и угасло. Мы готовы поговорить с ними о том, чтобы продать Филипа за приемлемую цену. К сожалению, с нами они не связываются, только через СМИ выступают, — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Функционер заявил, что Дагерстоль является хорошим футболистом, клуб открыт для предложений по нему.

25-летний шведский защитник перешел в «Норрчёпинг» в марте этого года, приостановив контракт с российским клубом.