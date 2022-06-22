Легионеры приняли решение по своему будущему в «Зените»

Стала известна судьба иностранных футболистов, выступающих за петербургский «Зенит». Как сообщил посредством социальной сети инсайдер Иван Карпов, легионеры приняли решение остаться в российском топ-клубе.

По сообщению журналиста, все иностранцы вскоре вернутся в расположение «сине-бело-голубых» и начнут подготовку к следующему сезону.

Ранее в СМИ появилась новость, что колумбийский хавбек Вильмар Барриос и бразильский нападающий Юри Алберто могут покинуть Санкт-Петербург.

В прошлом сезоне «Зенит» под руководством Сергея Семака стал чемпионом России. Это четвертое подряд чемпионство для питерцев.