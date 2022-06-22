Харис Скендерович, агент полузащитника «Хельсингборга» Армина Гиговича, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал будущее клиента.

«Если честно, у меня мало новостей о будущем моего клиента. На данный момент мы еще не обсуждали с «Ростовом» его будущее, но в самое ближайшее время мы это сделаем и будет понятно, вернется ли Армин в Россию или нет. В любом случае, мы примем лучшее решение для самого Армина, это сейчас для нас самое важное», — заявил агент порталу «Евро-Футбол.Ру».

20-летний футболист приостановил действие своего контракта с «Ростовом» в марте этого года и отправился в аренду в шведский «Хельсингборг».