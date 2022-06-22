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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков — о заявлении «Спартака» про Суперкубок России: Я знал, что «красно-белые» не будут бойкотировать матч

22 Июня 2022 • 17:11 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Я с самого начала понимал и говорил, что никакого бойкота не будет. Так оно и оказалось. Объявили наконец-то, и теперь эта тема утихнет», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Бывший функционер заявил, что все слухи о бойкоте раздули журналисты. «Спартак» не заявлял о том, что может бойкотировать матч, руководство лишь выразило свое недовольство по поводу проведения встречи в Санкт-Петербурге.

Ранее «красно-белые» официально объявили о том, что не намерены бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита», который пройдет 9 июля на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Вячеслав Колосков
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