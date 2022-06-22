Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «У Рыбуса жена русская, его решение остаться в России понятно» эксклюзив

22 Июня 2022 • 15:59 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам, играющим в РПЛ, расторгать контракты с клубами в одностороннем порядке.

«Я ещё несколько недель назад говорил: «Не думайте, что сейчас не будут продлевать разрешение на расторжение контрактов». Пока вся ситуация не закончится, такие решения будут ещё продлеваться. Честно, другого решения я не ожидал. Такое решение вновь поспособствует оттоку легионеров. Если ставить в пример Рыбуса, то у него жена русская. Так что его решение понятно. Но не понятно, как ему потом возвращаться туда.

Пока проблем у нас много. Другого выхода сейчас нет. Легионеры заработают денег здесь, а потом ещё и подпишут контракт там. Тенденция к падению уровня РПЛ будет прослеживаться. Уровень чемпионата уже упал. Как бы мы себя ни обманывали, нельзя вырастить кого-то без хороших легионеров. Я не видел ни одного чемпионата, где бы уровень рос без легионеров. Свои могут играть, но сравнивать то их с кем тогда», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Мацей Рыбус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
16:05 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Зенита» оценил вероятность ухода Алберто
15:49 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Суперкубке России: «Я не сомневался, что «Спартак» будет играть»
15:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Тодорович остаётся в России»
15:18 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали возможный переход Зиньковского в «Спартак»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заплатит «Спартак» за Зиньковского
14:21 · Россия. Премьер-лига
Сигурдссон намерен приостановить контракт с ЦСКА
14:03 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Зенит» готовит Бакаева к игре в основном составе»
13:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» просматривает Жигулёва
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» и «Краснодар» интересуются игроком сборной Армении
13:16 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Динамо» не будут посещать матчи из-за Fan ID
13:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Бикфалви рассказал, в каком случае игрок приостановит контракт с «Уралом»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Терюшков считает, что ФИФА помогает российскому футболу
12:52 · Россия. Премьер-лига
Бразильский клуб хочет арендовать форварда «Зенита»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Торпедо» сравнил «Зенит» с «Баварией»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России
Все новости
Рекомендуем