Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал решение ФИФА разрешить легионерам, играющим в РПЛ, расторгать контракты с клубами в одностороннем порядке.

«Я ещё несколько недель назад говорил: «Не думайте, что сейчас не будут продлевать разрешение на расторжение контрактов». Пока вся ситуация не закончится, такие решения будут ещё продлеваться. Честно, другого решения я не ожидал. Такое решение вновь поспособствует оттоку легионеров. Если ставить в пример Рыбуса, то у него жена русская. Так что его решение понятно. Но не понятно, как ему потом возвращаться туда.

Пока проблем у нас много. Другого выхода сейчас нет. Легионеры заработают денег здесь, а потом ещё и подпишут контракт там. Тенденция к падению уровня РПЛ будет прослеживаться. Уровень чемпионата уже упал. Как бы мы себя ни обманывали, нельзя вырастить кого-то без хороших легионеров. Я не видел ни одного чемпионата, где бы уровень рос без легионеров. Свои могут играть, но сравнивать то их с кем тогда», - сказал Мостовой.